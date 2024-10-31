روسيا تؤكد دعمها لاستقرار العراق

روسيا تؤكد دعمها لاستقرار العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، اليوم، دعمها الكامل لاستقرار العراق.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف ناقلا تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهانيه بنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان”.وحمّل رئيس الجههورية “السفير كوتراشيف تحياته لبوتين وتقديره لمشاعره الطيبة، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا وضرورة الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.وأكد رئيس الجمهورية “أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتوطيد روابط الصداقة وتفعيل آليات التعاون الثقافي من خلال تبادل البعثات الدراسية بين بغداد وموسكو في مختلف الاختصاصات”.وتابع أن “اللقاء استعرض الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها العدوان على لبنان وفلسطين، مشيراً إلى أهمية وقف الاعتداءات على الشعبين اللبناني والفلسطيني والعمل على حماية المدنيين العزل، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”.وأوضح في الوقت ذاته “موقف العراق من الحرب الروسية – الأوكرانية الداعي إلى إنهائها واعتماد أسلوب الحوار والتفاهم للوصول إلى حلول للمشاكل بين البلدين وبما يخدم السلم والأمن الدوليين”.من جانبه، جدد السفير كوتراشيف دعم روسيا الاتحادية الكامل لاستقرار العراق وحرصها على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية وبما يعود بالمنفعة على البلدين الشعبين الصديقين”.

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