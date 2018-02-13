روسيا تؤكد على أهمية مشاركة العراق في حل الأزمة السورية

روسيا تؤكد على أهمية مشاركة العراق في حل الأزمة السورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد السفير الروسي في بغداد مكسيم مكسيموف، الثلاثاء، أهمية مشاركة العراق في محادثات “أستانا” بشأن الأزمة السورية، مشيرا إلى أن بغداد قدمت طلبا بذلك.ونقلت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية عن مكسيموف قوله إن “الاصدقاء العراقيين قدموا طلبا لانضمامهم إلى محادثات استانا بشأن الأزمة السورية”.وأضاف مكسيموف، أن “مشاركة العراق في عملية أستانا تبدو لنا ذات أهمية، سواء من حيث مساهمته في القضاء على تنظيم الدولة، أو بسبب ترابط الأحداث في العراق وسوريا”.ورأت الصحيفة أن “العراقيين يريدون مواكبة ما يحدث في أستانا لأن ذلك من الناحية العسكرية يؤثر في الوضع على حدود العراق مع سوريا”، مشيرة إلى أن “العراقيين يريدون ببساطة أن يفهموا أهداف وتوقعات تلك الدول التي يتوقف عليها مصير الأوضاع في سوريا”.وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أكد امس الاثنين، أن باريس تعول على دور العراق في حل الأزمة السورية، مبديا استعداد بلاده لاستكمال اتفاقية التعاون بين البلدين .

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