روسيا تؤكد على أهمية مشاركة العراق في حل الأزمة السورية

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معصوم يدعو سفراء العراق إلى حشد المجتمع الدولي لإعمار المناطق المحررة
حزب بارزاني:العبادي رفض التدخل الفرنسي لحل الأزمة بين بغداد وأربيل
تحالف صالح يحذر أحزاب السلطة في كردستان من عمليات التزوير والاستغلال في الانتخابات القادمة
الحكيم للمالكي:أنت النموذج الأعلى للنزاهة ولاقيمة للعراق بدونك!!
الجبوري:موازنة 2018 لن تمرر إلا بعد التوافق بين الكرد والحكومة
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