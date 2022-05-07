روسيا تتعهد بتصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية

روسيا تتعهد بتصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهدت روسيا، اليوم السبت، بالالتزام بتعاقدات تصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي: “الغرب يحاول اتهام روسيا بالتسبب في أزمة غذاء في العالم ،ويدعي أن هذه الأزمة تعود جذورها الأساسية إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.وأضافت الخارجية الروسية: “رغم العقوبات المفروضة عليها، تظل مشاركا مسؤولا في السوق العالمية وستفي بالتزاماتها بموجب العقود المتعلقة بتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة”.

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