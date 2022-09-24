روسيا تحذر من مخاطر التدخل الغربي في الحرب مع أوكرانيا

روسيا تحذر من مخاطر التدخل الغربي في الحرب مع أوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن موسكو لم تهدد أي دولة بإستخدام الأسلحة النووية، محذرة من التدخل في عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي: ” لقد لاحظنا رد فعل واشنطن المتشنج على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع الروسية إلى النظام الخاص للمناوبة القتالية، نوضح أننا لا نهدد أحدا بالأسلحة النووية، ومعايير استخدامها منصوص عليها في العقيدة العسكرية”.وأضاف ريابكوف: “وفي الوقت نفسه، نحذر من مخاطر التدخل الغربي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ونحث الإدارة الأميركية على تجنب وضع قد يؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع روسيا”.

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