روسيا تدعو العراق إلى المشاركة في مؤتمر أستانا لبحث الأزمة السورية

روسيا تدعو العراق إلى المشاركة في مؤتمر أستانا لبحث الأزمة السورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، الاثنين، ان العراق له دور كبير بحفظ التوازن في المنطقة، داعيا إلى ضرورة حضوره إلى مؤتمر استانا بشأن الأزمة السورية.وذكر بيان لمكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، أن الأخير “بحث خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة وسبل تطوير العلاقة بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والزراعية والتجارية والدور الروسي في مجال الاستثمار في العراق ودعم الحكومة في اعادة ما تبقى من النازحين الى مناطقهم وتقديم الخدمات الضرورية لها”.وأكد الحكيم، “ضرورة ابتعاد العراق عن سياسة المحاور وعدم تدخل الدول الاخرى في شؤونه الداخلية وعدم استغلال ظروفه الاستثنائية التي يمر بها لجعله ممرا للاعتداء على الدول الاخرى”، مشددا على “ضرورة ان تأخذ روسيا دورها في لملمة الاوضاع وحل المشاكل بين دول المنطقة”.من جانبه اشاد ماكسيموف بـعقد قمة برلمانات دول الجوار في بغداد معتبرا اياها “خطوة مهمة للتقارب وتوطيد العلاقات بين العراق وجيرانه”.وأكد السفير الروسي على “ضرورة حضور العراق في مفاوضات (أستانا) لما لها من دور كبير في حفظ التوازن في المنطقة”. 

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