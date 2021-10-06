روسيا تدعو الولايات المتحدة لإستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي

روسيا تدعو الولايات المتحدة لإستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت روسيا الولايات المتحدة الأميركية، للتخلص من أسلحتها الكيميائية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام موسكو باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.وقالت السفارة الروسية بواشنطن، في بيان، اليوم الأربعاء، إن “روسيا ملتزمة باتفاقيات حول الأسلحة الكيميائية، التي تم توقيعها سنة 2017، ودمرت جميع مخزوناتها من هذه الأسلحة”، مشيرة إلى أن “ذلك موثق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.ولفتت إلى أنه في المقابل “لا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة بالعالم التي لم تقم بذلك ولم تتخلص من ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيماوية”.وأضافت السفارة في بيانها، اننا “ندعو واشنطن لاستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي في أسرع وقت ممكن، والوفاء بالالتزامات الدولية لجعل العالم في مأمن من الاستخدام المحتمل لهذا النوع من الأسلحة”.من جهة أخرى، نفت السفارة صحة الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام أسلحة كيماوية، وتسميم الناشط أليكسي نافالني، مبينة إن هذه الادعاءات ترافقت منذ الساعات الأولى مع “حملة دعائية عنيفة”.

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