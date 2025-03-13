روسيا تسيطر على مدينة(سودجا) الواقعة في منطقة كورسك

روسيا تسيطر على مدينة(سودجا) الواقعة في منطقة كورسك
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت روسيا الخميس أنها سيطرت بشكل كامل على مدينة سودجا الواقعة في منطقة كورسك، والتي سقطت في أيدي القوات الأوكرانية بعد وقت قصير من هجومها المفاجئ في اغسطس الماضي.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها “حررت” سودجا، بالإضافة إلى بلدتين أخريين في المنطقة الحدودية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *