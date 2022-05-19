روسيا تطرد (85) دبلوماسيا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا

روسيا تطرد (85) دبلوماسيا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استدعت روسيا، أمس الأربعاء، السفير الفرنسي في موسكو لإبلاغه بطرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، ردا على طرد باريس 36 دبلوماسيا روسيا في شهر نيسان الماضي.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي أمس الأربعاء، «استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الفرنسي بيير ليفي، لإبلاغه بردها على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في شهر نيسان الماضي». وأضافت «أبلغنا السفير الفرنسي باعتبار 34 دبلوماسيا يعملون في السفارة الفرنسية في موسكو أشخاصا غير مرغوب بوجودهم في روسيا».كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن «طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا و 27 دبلوماسيا إسبانيا من أراضيها»، ردا على خطوات مماثلة من الجانبين بحق الدبلوماسيين الروس. وقالت الوزارة في بيان صحفي: «القرار الروسي جاء ردا على طرد روما 30 دبلوماسيا روسيا واعتبارهم شخصيات غير مرغوب بها في وقت سابق من الشهر الماضي»، مضيفا أن بلاده قررت «إعلام 27 دبلوماسيا إسبانيا يعملون في أراضيها شخصيات غير مرغوب فيها، ردا على إجراء مماثل اتخذته مدريد».في السياق، قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إنه يعتبر طرد الدبلوماسيين الإيطاليين من روسيا «عملا عدائيا» ، لكنه شدد على ضرورة عدم قطع القنوات الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف دراغي في مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين: «هذا بالطبع عمل عدائي، جاء ردا على الترحيل من جانبنا. لكن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى انقطاع القنوات الدبلوماسية».

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