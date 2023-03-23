روسيا تعلن عن إطلاق قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء

روسيا تعلن عن إطلاق قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها أطلقت قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء من قاعدة بليسيتسك الفضائية.وقالت وزارة الدفاع “يوم الخميس 23 مارس في الساعة 09:40 صباحا قامت فرق قتالية تابعة للقوات الفضائية بإطلاق مركبة سويوز-2.1إيه من الفئة المتوسطة تحمل مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من موقع الإطلاق بقاعدة بليسيتسك في منطقة أرخانجيلسك”.

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