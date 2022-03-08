روسيا تعلن عن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا لإجلاء المدنيين

روسيا تعلن عن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا لإجلاء المدنيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت روسيا وقفا محليا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة يبدأ اليوم الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 07:00 ت غ، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.وقالت موسكو، إنه سيتم إبلاغ السلطات الأوكرانية بطرق الإجلاء الجديدة للموافقة عليها.وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية، المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن “روسيا الاتحادية تعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07:00 ت غ) يوم الثامن من آذار” بهدف إجلاء مدنيين من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.وأكدت أن السلطات الأوكرانية “لم تتمكن حتى الآن من ضمان عمل الممرات الإنسانية”، مشيرة إلى أن الوضع في العديد من المدن الأوكرانية “تدهور بسرعة واكتسب طابع كارثة إنسانية”.

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