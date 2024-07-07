روسيا تقرر إضافة بعض التعديلات على عقيدتها النووية

روسيا تقرر إضافة بعض التعديلات على عقيدتها النووية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مساء أمس السبت، إدخال بعض الإضافات المفاهيمية على العقيدة النووية الروسية، إن استمر خصوم موسكو في التصعيد، في وقت تواصل موسكو التقدم ببطء على جبهة القتال شرق أوكرانيا.وأشار ريابكوف، إلى الوثيقة الروسية لـ«أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي»، والتي تشمل العقيدة النووية الروسية، لافتاً إلى ضرورة إدخال بعض الإضافات والتعديلات المفاهيمية عليها، وفقاً لقناة «أر تي عربية» الروسية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تفكر في إضافة بعض التعديلات على عقيدتها النووية.في الأثناء، أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في وقت تواصل موسكو التقدم ببطء على جبهة القتال. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على قرية سوكيل على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة. ومع الصعوبات التي واجهها الجيش الأوكراني في تجنيد عناصر جدد والحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر من الغرب، تواصل القوات الروسية التقدم ميدانياً منذ أشهر. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول من أمس، أن على أوكرانيا الاستسلام إذا أرادت السلام، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقام بزيارة لموسكو انتقدتها كييف، وقال الاتحاد الأوروبي إنها تهدد بإضعاف موقف التكتل من النزاع.

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