روسيا تقطع الغاز عن فنلندا

روسيا تقطع الغاز عن فنلندا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوقفت شركة “غاز بروم إكسبورت” ضخ الغاز إلى فنلندا اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم 21 مايو، تنفيذا لقرار بهذا الشأن أعلنت عنه أمس.قامت شركة “غازبروم اكسبورت”، يوم أمس، بإبلاغ شركة الطاقة Gasum Oy، بأنها ستوقف ضخ الغاز الروسي إلى فنلندا اعتبارا من صباح اليوم 21 مايو.ووفقا لوزارة العمل والاقتصاد الفنلندية، يكمن سبب ذلك في رفض الجانب الفنلندي دفع ثمن الغاز بالروبل. ونوهت الوزارة بأن عملة الدفع هي اليورو بموجب العقد طويل الأجل. وشددت على أن الشركة الفنلندية قررت اللجوء إلى التحكيم لأنها تعتبر طلب الجانب الروسي مخلا لشروط العقد. 

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