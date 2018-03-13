روسيا تكشف عن إنتاج صاروخ غير قابل للاعتراض بمحرك نووي

روسيا تكشف عن إنتاج صاروخ غير قابل للاعتراض بمحرك نووي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف, الثلاثاء, الستار عن الصاروخ الجديد، الذي يعمل بالطاقة النووية، ولم يحصل على تسمية بعد.كشف بوريسوف في لقاء مع موقع “كراسنايا زفيزدا” عن أن الصاروخ يمكن كشفه فقط عند اقترابه من الهدف، مشيرا إلى أن قدرته العالية على المناورة تجعله غير قابل للاعتراض.وأوضح بوريسوف “يمكن له حمل الرؤوس الحربية إلى أية مسافة، والتحليق لعدة أيام”.وقال نائب الوزير إن علماء الذرة الروس، على ما يبدو، كانوا أول من طور مثل هذه الأسلحة في العالم. وشكرهم على أنهم “حولوا القصة الخيالية إلى حقيقة”.ووفقا لأقواله فقد تم خلال الاختبارات التأكد من إمكانية تشغيل المحرك النووي باستطاعة محددة. واتضح أن الصاروخ ينطلق بالمحركات التقليدية، ويتم بعد ذلك تفعيل المحرك النووي.وأشار بوريسوف إلى أن هذا الصاروخ يتميز بقدرته على الحركة ببطء مقارنة بصواريخ “كينجال”، التي تفوق سرعة الصوت، لكنها تحلق حسب مسار محدد، وتتخطى التضاريس المختلفة على علو منخفض، ما يجعل الكشف عنها أمرا صعبا.ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أول من عرض الصاروخ الجديد خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالي.

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