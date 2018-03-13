روسيا تكشف عن إنتاج صاروخ غير قابل للاعتراض بمحرك نووي

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العبادي:هديتنا إلى الشعب الكردي فتح المطارات وصرف الرواتب
صحيفة:الولايات المتحدة تسعى لإنشاء اكبر قاعدة عسكرية في منطقة القيارة
الحشد الشعبي يطالب بسحب الثقة عن معصوم
نائب:قانون مصادرة أموال وعقارات النظام السابق صوت عليه مجلس النواب
بعد السيطرة الإيرانية المطلقة على العراق سياسياً وأمنياً..فر..مسؤول الملف الاقتصادي الإيراني في العراق!
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بعد السيطرة الإيرانية المطلقة على العراق سياسياً وأمنياً..فر..مسؤول الملف الاقتصادي الإيراني في العراق!
الجاف:معصوم رفض المصادقة على موازنة 2018
وزير النفط:تقليص استيراد المشتقات النفطية بنسبة ( 25% )
كندا تمنح العراق قرضا بقيمة 600 مليون دولار ومساعدات إنسانية نحو 400 مليون دولار
نائب يتهم العبادي ومعصوم بتعطيل الموازنة
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