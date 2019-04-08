روسيا تمنع صدور بيان يدعو لوقف معركة طرابلس

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وزير النفط الإيراني:ما قدمه عبد المهدي لإيران يفوق الخيال
مصدر:عبد المهدي سيزور أربيل بعد تشكيل حكومة مسرور
سائرون:البرلمان لم يتسلم الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة
بشرى للشعب الكري..اليوم التوقيع بين حزبي بارزاني وطالباني على توزيع الحصص والإيرادات
قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!.
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وزير النفط الإيراني:ما قدمه عبد المهدي لإيران يفوق الخيال
الرقابة المالية:حيتان الفساد سرقت تريليون دينار من خلال المشاريع “الوهمية”
صالح: عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم ستوقع بين العراق والسعودية
المالية النيابية:عبد المهدي حرم العراق من 50 مليون دولار سنويا
روحاني:نفط وغاز إيران سيمر عبر العراق إلى سوريا دون مقابل
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حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
تقرير أمريكي:إيران اليد العليا في العراق وواشنطن عقل صغير
حكومة حزب بارزاني تستغل “ضعف” عبد المهدي وتوزع قطع أراضي للبيشمركة خارج حدودها
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