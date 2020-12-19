روسيا تنفي تورطها في الهجوم السيبراني على المواقع الأمريكية

بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، السبت، على اتهام وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، لروسيا بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية الاخيرة التي طالت العديد من مؤسساتها.وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، سيرغي تسيكوف في تصريح لوسائل إعلام روسية، ان “أعداء اميركا داخل أمريكا نفسها وهم على رأس النخبة السياسية الاميركية”.واضاف، ان “على بومبيو ان يبحث داخل بلاده عن أعداء، لأن أفعال النخبة السياسية الاميركية لا تقوض الأسس الداخلية للمجتمع الاميركي فحسب، بل تفسد العلاقات مع جميع البلدان، بما في ذلك مع دول مؤثرة مثل روسيا”.وشدد تسيكوف، على أن “بعض السياسيين يشوهون صورة الولايات المتحدة بهذه التصريحات المرفوضة”.وأضاف قائلا، أنه “سيحين الوقت عندما تتوقف الولايات المتحدة عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات. إذا كان لديهم فهم عميق للتعاملات الدولية، فسوف يتوصلون بسرعة إلى استنتاج مفاده أن روسيا ليست حتى بالحد الأدنى من الشر ، لتكون عدوا لأمريكا”.هذا وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد صرح اليوم السبت، ردا على سؤال بشان الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها الولايات المتحدة، بأنه “يمكن القول بوضوح الآن إن الروس هم الذين كانوا منخرطين في هذه الأنشطة”.