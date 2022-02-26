روسيا تنقض قراراً في مجلس الأمن الدولي بسحب قواتها من أوكرانيا

روسيا تنقض قراراً في مجلس الأمن الدولي بسحب قواتها من أوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي  مساء امس الجمعة، حقّ النقض ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر “بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا” ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد “فورا”، رغم حصوله على تأييد غالبية البلدان.وعلق الرئيس الأوكراني في تغريدة أن هذا يثبت أن “العالم يقف معنا، الحقيقة معنا، النصر سيكون لنا”.وجرت تظاهرات تأييدا لأوكرانيا في كل أنحاء العالم. وفي مونتريال، تجمع عشرات الأشخاص بعد ظهر  امس وسط عاصفة ثلجية تحت نوافذ القنصلية العامة الروسية.غير أن بوتين يبدو مصمما على مواصلة الهجوم وصولا إلى تغيير النظام في أوكرانيا وطرد سلطات كييف التي وصفها بأنها “زمرة مدمني مخدرات ونازيين جدد”.كما دعا العسكريين الأوكرانيين إلى “تولي السلطة” في كييف مضيفا “يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم”.

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