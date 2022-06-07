روسيا: توسيع حلف الناتو شرقا ليس من مصلحة الأمن الأوروبي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الكرملين أن «روسيا لا تشكل تهديدا على أمن فنلندا والسويد، لكن توسيع حلف شمال الأطلسي لن يجلب المزيد من الأمن للقارة الأوروبية».وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي «أود التذكير بكلمات الرئيس بوتين بأن روسيا لم ولن تشكل أي تهديد قط لفنلندا أو السويد، مثلما لم تشكل هذه الدول تهديدا لنا، وقد كرر الرئيس ذلك أكثر من مرة».وأضاف بيسكوف، إن «توسيع الحلف لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، وروسيا لا تعبتر دخول السويد أو فنلندا إلى الناتو تهديدا وجوديا لها». بدوره أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العقوبات المفروضة على بلاده من دول الغرب أدت إلى حدوث تضخم عالمي ونقص في الغذاء وزيادة حادة في معدلات الفقر حول العالم.وقال بوتين خلال مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي :» لقد أدت سنوات عديدة من الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية والعقوبات غير المشروعة إلى موجة من التضخم العالمي وتدمير الخدمات اللوجستية المعتادة وسلاسل الإنتاج، وإلى زيادة حادة في الفقر ونقص الغذاء».وأضاف بوتين : «عشرينيات الألفية الجديدة بالنسبة لروسيا ستكون فترة تعزيز السيادة الاقتصادية، بينما سيحافظ اقتصاد البلاد على مساره حول التعاون الدولي»