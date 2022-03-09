روسيا للغرب:عقوباتكم سترتد عليكم

روسيا للغرب:عقوباتكم سترتد عليكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت روسيا الغرب الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعا ومؤثرا، وينال من معظم القطاعات المهمة.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيريتشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية قوله، إن “رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا”. 

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