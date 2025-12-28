روسيا: نشر أي وحدات ​أوروبية ​في أوكرانيا ‌ستصبح ‌أهدافا ⁠مشروعة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ⁠في تصريحات نشرتها وكالة تاس الحكومية ⁠للأنباء اليوم الأحد أن أي وحدات ​عسكرية أوروبية ​يتم نشرها ​في أوكرانيا ‌ستصبح ‌أهدافا ⁠مشروعة للقوات المسلحة الروسية.كما ​اتهم ​لافروف، دون تقديم أدلة، ‍الساسة الأوروبيين بأنهم مدفوعون “بأطماع” في علاقاتهم مع كييف ‍متجاهلين مصالح شعب أوكرانيا وشعوب دولهم.

