روسيا والعراق يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

روسيا والعراق يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير المالية علي علاوي، الخميس، رغبة الحكومة العراقية في توسيع آفاق التعاون المشترك مع مختلف بلدان العالم، فيما اشار السفير الروسي  ماكسيم ماكسيموف دعم بلاده الكامل للخطوات الاصلاحية الاقتصادية في العراق.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان ، أن “وزير المالية علي عبد الامير علاوي استقبل، اليوم الخميس، بمكتبه  سفير جمهورية روسيا الاتحادية في العراق ماكسيم ماكسيموف والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى اثناء اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية وسبل تعزيزها بما ينسجم وحجم العلاقة التأريخية بين العراق وروسيا”.وتابع انه “تم مناقشة امكانية مساهمة الشركات الروسية الرائدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية في العراق”.واكد علاوي على “رغبة الحكومة العراقية في توسيع آفاق التعاون المشترك مع مختلف بلدان العالم”.من جانبة اكد السفير الروسي على دعم بلاده “الكامل للخطوات الاصلاحية التي تتبعها الحكومة بالتغلب على العقبات الاقتصادية ودفع عجلة البناء وتحقيق التنمية الشاملة نحو اقتصاد حر ومتعدد”.

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