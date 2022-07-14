رومانسكي:بلادي تدعم إندماج العراق مع محيطه الإقليمي عدا إيران

رومانسكي:بلادي تدعم إندماج العراق مع محيطه الإقليمي عدا إيران
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانسكي، الخميس، إن الولايات المتحدة تدعم اندماج العراق اقتصادياً مع دول المنطقة من خلال القمة المقبلة التي ستعقد في السعودية وتضم دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق والأردن ومصر وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.وأوضحت، أن القمة ستبحث ملفات عدة منها الأمنية والاقتصادية وروابط وأواصر ثقافية وتعليمية وستؤكد التزام واشنطن بدعم تلك الدول أيضاً في التعاطي مع ملفي أزمة الغذاء والتغير المناخي.ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن امس الأربعاء، إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، أولى محطات زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط.وهبطت طائرة جو بايدن في مطار بن غوريون، حيث استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد.

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