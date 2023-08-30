رومانسكي:بلادي تعمل لمستقبل أفضل للعراق

رومانسكي:بلادي تعمل لمستقبل أفضل للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينيا رومانسكي،الاربعاء، العمل على خلق حلولاً لمستقبل أفضل لجميع العراقيين.وقالت رومانسكي في تغريدة لها، إنه”من الرائع أن التقى بوزير الدفاع مرة أخرى بعد الحوار الأمني المشترك الذي انعقد في العاصمة واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر حيث قمنا بتعزيز الشراكة_الأمريكية_العراقية_الشاملة”.وأضافت: “نحن نعمل على خلق حلولاً لمستقبل أفضل لجميع العراقيين”.

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