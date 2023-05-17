رومانوسكي:استقرار العراق بإلغاء الحشد الشعبي والفعل الجاد في مكافحة الفساد

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
السوداني:العراقُ مارس دورَه الرياديَّ المعتاد في لمِّ شملِ العرب ومنعِ الخلافاتِ الإقليمية
رشيد:حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم بالحوار البناء
العراق يعتزم فتح سفارات جديدة له في العالم من ضمنها ايرلندا
لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
البنك الدولي:العراق بحاجة إلى( 2.33 ) مليار دولار لإنعدام أمنه الغذائي جراء فساد حكومته
قطر تعلن استعدادها للاستثمار في العراق في مجال الطاقة المتجددة
العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون في مجال النفط الطاقة
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام
وزيرة المالية:تمويل العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض وارتفاع أسعار النفط وضغط الإنفاق
الشابندر: لن يستقر العراق دون إلغاء ميليشيا الحشد الشعبي
ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي بعد إقرار الموازنة
إنطلاق ملتقى الأعمال العراقي-الإماراتي بحضور المليارديرية من زعماء ائتلاف إدارة الدولة
-
- اذاعة INN