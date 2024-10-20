رومانوسكي:انتخابات الإقليم تحت مراقبة الخبراء الدوليين والمتطوعين الأمريكان

رومانوسكي:انتخابات الإقليم تحت مراقبة الخبراء الدوليين والمتطوعين الأمريكان
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت السفير الأميركية في العراق الينا رومانوسكي، اليوم الأحد، عن تواجد “متطوعين” أميركيين وخبراء دوليين داخل مراكز الاقتراع في إقليم كردستان، لمراقبة سير العملية الانتخابية.وقالت رومانوسكي: “سيتواجد متطوعون من البعثة الأمريكية في العراق في مراكز الاقتراع في إقليم كوردستان العراق برفقة خبراء دوليين في شؤون الانتخابات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأخرى”.وأشارت رومانوسكي إلى أن ذلك يأتي “لمراقبة سير العملية الانتخابية اليوم”.وانطلق في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، التصويت العام لانتخابات برلمان اقليم كردستان.وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم يبلغ 2,9 مليون ناخب تقريباً.وجرى التصويت الخاص للقوات الأمنية يوم الجمعة، وصوّت فيه أكثر من 208 آلاف ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 97%، وذلك ضمن سادس انتخابات يشهدها إقليم كردستان.ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة من مساء اليوم، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إعلان نتائج انتخابات إقليم كردستان في الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين، فيما أكدت أن المراقبة الدولية تعزز شفافية انتخابات الإقليم ونزاهتها.

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