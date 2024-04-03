رومانوسكي:تدعو بغداد لاستثمار غاز الإقليم

رومانوسكي:تدعو بغداد لاستثمار غاز الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، أن الاستفادة من نفط وغاز إقليم كوردستان سيساعد العراق نحو الاستقلال في مجال الطاقة.وقالت رومانوسكي عبر منصة (اكس): “تحضيراً لزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى الولايات المتحدة، ناقشت مع وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني استقلالية العراق في مجال الطاقة بما يعود بالنفع على العراقيين”.وأضافت السفيرة الأميركية: “الاستفادة من النفط والغاز الموجود في إقليم كوردستان العراق يمكن أن يساعد العراق في طريقه نحو الاستقلال في مجال الطاقة”.يشار إلى أن وزارة الكهرباء العراقية تعتزم شراء غاز حقل كورمور بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان لسد حاجة محطات الإنتاج “في المنطقة الشمالية”.

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