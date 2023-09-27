رومانوسكي:نقف جنباً إلى جنب مع العراقيين في مأساة حفل زفاف الحمدانية

رومانوسكي:نقف جنباً إلى جنب مع العراقيين في مأساة حفل زفاف الحمدانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، بشأن حادثة حفل زفاف الحمدانية وقال رومانوسكي، في تدوينة، على موقع “إكس” ، “اليوم، نقف جنباً إلى جنب مع جميع العراقيين في حزنهم على الضحايا والمصابين في مأساة حفل زفاف الحمدانية”.ولقي أكثر من 150 شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة أولية، فيما أوضح، أنّ معظم “الإصابات هي حروق واختناق”.

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