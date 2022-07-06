رومانوسكي تدعو حكومة البارزاني إلى الالتزام بالدستور

رومانوسكي تدعو حكومة البارزاني إلى الالتزام بالدستور
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، حكومة كردستان بحل مشاكلها مع بغداد على أساس الدستور.وقال إعلام حكومة أربيل في بيان ، إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وجرى في اللقاء، التباحث حول سبل الارتقاء بالعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، إلى جانب مناقشة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية”.وجدد رئيس الحكومة بحسب البيان تأكيده بأن “إقليم كردستان مستعد دائماً لحل المشاكل العالقة مع بغداد بموجب الدستور، إلا أنه غير مستعد على الإطلاق للتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط أو ظرف، كذلك أوضح أن تطور إقليم كردستان يصب في مصلحة عموم المواطنين العراقيين، فيما يتحتم على الحكومة الاتحادية دعم ازدهار أي منطقة عراقية، لا أن تخلق العقبات والمشاكل”.من جانبها أشارت السفيرة الأمريكية إلى أن “إقليم كردستان يعد صديقاً وحليفاً قوياً للولايات المتحدة”، مشددة على “ضرورة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور”.

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