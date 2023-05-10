رومانوسكي والأعرجي يؤكدان على تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن

رومانوسكي والأعرجي يؤكدان على تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ، امس الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان ، أن ” الأعرجي أستقبل بمكتبه السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي وبحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول والسوري والتعاون في مجال مكافحة المخدرات “.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتقديم الدعم اللازم لإنهاء ملف مخيم الهول، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة”.

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