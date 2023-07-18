رونالدو:سأبقى العب في السعودية

رونالدو:سأبقى العب في السعودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال كريستيانو رونالدو إنه لن يعود للعب في أوروبا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأميركي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.وقال رونالدو، الذي انضم للنصر في نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف العام بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة.وتحدث قائد البرتغال البالغ عمره 38 عاما بعد خسارة ودية للنصر 5-صفر أمام سيلتا فيغو مساء أمس الاثنين، قائلا إن معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني من تراجع في المستوى.ونقلت شبكة “إي إس بي إن” (ESPN) عن رونالدو قوله “أنا بنسبة 100% لن أعود إلى أي فريق أوروبي. أنا عمري 38 عاما”.وأضاف “فقدت الكرة الأوروبية الكثير من الكفاءة. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري”.

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