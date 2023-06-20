رونالدو:لن اتخلى عن اللعب مع منتخب بلادي

رونالدو:لن اتخلى عن اللعب مع منتخب بلادي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه “لن يتخلّى أبداً” عن اللعب مع منتخب بلاده في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مباراته الدولية الرقم 200 أمام أيسلندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024وسجّل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً رقماً قياسياً دولياً جديداً لدى الرجال، عندما خاض مباراته الرقم 197 أمام ليشتنشتاين في مارس الماضي.وقال لاعب النصر السعودي في مؤتمر صحافي في ريكيافيك الاثنين عشية المواجهة مع أيسلندا “لن أتخلى عن المجيء إلى هنا (مع المنتخب البرتغالي) لأنه حلم دائماً“.ونقلت فرانس برس عن “الدون” إن “الوصول إلى 200 مباراة دولية ليس فقط لأي شخص، إنه يظهر مدى حبّي لبلدي وفريقي“.وأحرز رونالدو 4 أهداف في ثلاث مباريات منذ تولّى روبرتو مارتينيس تدريب البرتغال في وقت سابق من العام الحالي، لكنه فشل في هزّ الشباك في الفوز على البوسنة 3-0 الأسبوع الماضيوأضاف رونالدو، الهداف الدولي التاريخي لدى الرجال مع 122 هدفاً، أنه “سيكون من الرائع أن أتوّج مباراتي الدولية الرقم 200 بهدف“.وتابع “أنا لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تلاحقني. أنا سعيد لأنها جزء من حافزي للاستمرار على أعلى مستوى مع الفريق“.

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