رونالدو يحقق رقما في سجلات كرة القدم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، كتابة التاريخ في عالم كرة القدم، من خلال تحطيم أرقام قياسية وتسجيل إنجازات فريدة.وأحرز رونالدو هدفين في المباراة التي تعادل فيها فريقه يوفنتوس مع مضيفه روما أمس الأحد 2-2، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ليحقق النجم البرتغالي رقما فريدا في سجلات كرة القدم.وذكرت شبكة “سكواكا” العالمية المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف إلى 450 هدفا في الدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا)، ليصبح بذلك أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.وسجل رونالدو أهدافه الـ450 في الدوري الإنجليزي، الذي لعب فيه مع مانشستر يونايتد بين العامين 2004 و2008، والدوري الإسباني الذي حمل فيه قميص ريال مدريد (2009-2018)، والدوري الإيطالي الذي ينشط فيه “الدون” منذ موسم 2018/2019.