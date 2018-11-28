رونالدو يحقق رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

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عبد الواحد:أول انجاز لعبد المهدي في مكافحة الفساد إطلاق سراح “اللص السوداني”
القضاء العراقي يطلق سراح (راهب حزب الدعوة) فلاح السوداني !
العصائب:سنبقى ندافع عن إيران ومشروع الإمام خميني حتى الموت
نائب:تقارب بين تحالفي الإصلاح والبناء لتمرير السهيل لوزارة التعليم العالي
قانون أمريكي يدرج الحشد الشعبي والمليشيات وكل أدوات إيران في العراق منظمات إرهابية
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إحباط محاولة تزوير عقار بقيمة 30 مليار دينار في البصرة
ماكغورك:تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية في العراق
النزاهة:إيقاف مشاريع وهمية بقيمة 400 مليار دينار في محافظة صلاح الدين
المالية النيابية:النفط العراقي يباع بأقل الأسعار المعروضة في الأسواق العالمية
المالية النيابية:50 دولار سعر برميل النفط في موازنة 2019
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