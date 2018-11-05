رونالدو يقود التشكيلة المثالية من الدوري الإيطالي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي التي لعبت على مدار الأيام الثلاث الماضية.وشهدت تشكيلة الأسبوع تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس رغم عدم تسجيله أي هدف في مباراة كالياري التي انتصر بها السيدة العجوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.وقدم رونالدو مباراة ممتازة على صعيد التحركات، وصنع هدف وحيد، كما سدد كرة ارتطمت بالقائم، وكان أكثر لاعب محاولة على المرمى من جانب الفريقين بـ5 تسديدات.وسيطر كل من نابولي وإنتر ميلان على التشكيلة بتواجد ثلاثة لاعبين من كل فريق، وذلك بفضل فوز الأول على إمبولي بخماسية مقابل هدف يتيم، وانتصار الثاني على جنوى بخمسة أهداف دون مقابل.وجاءت التشكيلة على النحو التالي:- حراسة المرمى: سيلفاتوري سيريجو (تورينو) خط الدفاع: ليرولا (ساسولو) .. كوليبالي (نابولي) .. أرماندو إيتزو (تورينو) .. دالبيرت هنريك (إنتر ميلان) خط الوسط: جواو ماريو (إنتر ميلان) .. دانيلو كاتالدي (لاتسيو) .. ماتيو بوليتانو (إنتر ميلان) خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) .. لورينز إنسيني (نابولي) .. درايز ميرتينز (نابولي)