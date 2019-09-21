رويترز:السعودية طالبت العراق بتزويدها بـ20 مليون برميل نفط وأحزاب الحشد ترفض!

وبحسب ملخص نشرته “رويترز” نقلاً عن الصحيفة الامريكية، فإن “الرياض طلبت من شركة تسويق النفط العراقية، تزويدها بهذا العدد من براميل النفط”، لتزويد مصافيها، بعد الضربة التي تعرضت لها شركة أرامكو، وأضرت بتسويق النفط.وبحسب رويترز ان أحزاب الحشد الشعبي طالبت الحكومة بعدم الاستجابة للطلب السعودي،

وبحسب ملخص نشرته “رويترز” نقلاً عن الصحيفة الامريكية، فإن “الرياض طلبت من شركة تسويق النفط العراقية، تزويدها بهذا العدد من براميل النفط”، لتزويد مصافيها، بعد الضربة التي تعرضت لها شركة أرامكو، وأضرت بتسويق النفط.وبحسب رويترز ان أحزاب الحشد الشعبي طالبت الحكومة بعدم الاستجابة للطلب السعودي،

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت “وول ستريت جورنال”، السبت، بأن المملكة السعودية طلبت من العراق، تزويدها بـ 20 مليون برميل نفط، لتزويد مصافيها.

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت “وول ستريت جورنال”، السبت، بأن المملكة السعودية طلبت من العراق، تزويدها بـ 20 مليون برميل نفط، لتزويد مصافيها.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد تعرضت، السبت الماضي، الى هجوم طال موقعين تابعين لها، في منطقة بقيق.

وأضرت الهجمة بـ 5 بالمئة من امدادات النفط في العالم، وأدت الى ارتفاع أسعار النفط بمعدل 15 دولاراً للبرميل الواحد.

عقب ذلك، أعلنت الرياض سيطرتها على الحريق، وقدرتها على استعادة نشاط الشرطة خلال أسبوع.