رويترز:تمرير عقد (توتال)الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار في مجال النفط العراقي بعد أن رفضه المالكي

رويترز:تمرير عقد (توتال)الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار في مجال النفط العراقي بعد أن رفضه المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وكالة “رويترز” الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الحكومة العراقية على تمرير عقد شركة “توتال اينرجي” الذي اثير حوله الجدل السياسي بعد تعطله لمدة عامين منذ توقيعه عام 2021. وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين داخل الحكومة العراقية ، أن الحكومة العراقية وبعد “انتظار طويل” وافقت صباح اليوم على “تمرير صفقة شركة توتال اينرجي الفرنسية لاستثمار قطاع الطاقة في العراق بقيمة 27 مليار دولار امريكي لمدة 25عاما، وبدفعة أولية تبلغ قيمتها 10 مليار دولار”. وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “لافيغارو” الفرنسية الشهر الماضي، اعلن فيها “رفض الجهات السياسية المحلية الموافقة على تمرير صفقة توتال اينرجي بنسبة اقل من 40 بالمئة من وارداتها”. الشركة وبحسب تصريحات سابقة ، اكدت انها “لن تخاطر” في دخول السوق العراقي “المتقلب” ما لم تحصل على ضمانات ونسب تتماشى مع عملها داخل البلاد، الامر الذي فاقم من تعطل تمرير الصفقة خلال الفترة الماضية. المسؤولون العراقيون والذين تحدثوا لـ”رويترز” اكدوا أيضا أن التوافق الذي لم يعلن عنه رسميا بعد، يتضمن الشروع بتنفيذ الصفقة “خلال الأيام القليلة المقبلة”، متوقعين الإعلان رسميا عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب الوكالة. يشار الى أن بغداد وقعت صفقتها مع “توتال اينرجي” خلال سبتمبر/ ايلول من العام 2021 وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام، الامر الذي تعطل نتيجة لــ “خلافات سياسية”.يذكر ان خبراء بالنفط قالوا في تصريحات سابقة ان  العقد يتضمن 4 مشاريع الواحد منه  لايزيد عن مليار دولار  ،لماذا العراق يمنح لفرنسا هدية بقيمة 23 مليار دولار على حساب العجز المالي وآهات فقراء العراق والعاطلين عن العمل وانعدام الخدمات؟.

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