رويترز:قطر أصبحت شريك في عقد شركة توتال الفرنسية لبناء مشاريع نفطية بالعراق

رويترز:قطر أصبحت شريك في عقد شركة توتال الفرنسية لبناء مشاريع نفطية بالعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وكالة رويترز ،الخميس، عن معلومات جديدة تتعلق بدخول قطر كشريك في عقد شركة توتال الفرنسية في العراق، حيث من المتوقع ان تحصل قطر على قرابة 25% من المشروع.ونقلت رويترز عن رئيس شركة نفط البصرة قوله ، إنه “يتوقع أن تستحوذ قطر للطاقة على حصة تتراوح بين 20 و25 بالمئة في سلسلة مشروعات توتال إنرجيز في العراق والتي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار وإن الحكومة العراقية تستهدف الاحتفاظ بنحو 40 بالمئة”.وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء العالمية رويترز، أن قطر تجري مباحثات لشراء حصة في مجموعة مشاريع الطاقة التابعة لشركة توتال إنرجي في العراق، وتستهدف الحصول على 30% من العقد.وتبلغ قيمة المشاريع التي من المؤمل ان تطورها توتال الفرنسية، 27 مليار دولار تتعلق بايقاف حرق الغاز في حقل ارطاوي وتحلية مياه البحر وبناء محطات طاقة شمسية.وفي السياق نفسه كشف الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري اليوم، ان كلفة المشروع الواحد  من أصل 4 مشاريع لا يتجاوز المليار دولار،  وتساءل كيف أصبح العقد 27 مليار دولار ؟ وأكد  أن هذا العقد فاسد وجريمة بحق العراق في استمرار نهب أمواله من قبل الحكومة .

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