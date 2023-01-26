رويترز:قطر ستشتري 30% من عقد شركة توتال الفرنسية بالعراق بقيمة 27 مليار دولار في قطاع الطاقة

رويترز:قطر ستشتري 30% من عقد شركة توتال الفرنسية بالعراق بقيمة 27 مليار دولار في قطاع الطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وكالة رويترز الدولية للأنباء، اليوم الخميس، عن تفاصيل للمرة الأولى حول نوايا قطرية لدخول السوق العراقي من خلال شراكة مع شركة توتال اينرجي الفرنسية بعقدها داخل العراق والبالغة قيمته 27 مليار دولار امريكي. وبينت الوكالة بحسب تقريرها ، أن “الشركة الفرنسية والتي تملك عقدا لتطوير قطاع الطاقة في العراق ونصب شبكات لاستثمار الغاز لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ستدخل بشراكة مع قطر في مجال المشاريع العراقية من خلال قيام السلطات القطرية بشراء 30% من حصة الشركة في المشروع العراقي”. وذكرت الوكالة أن “تحقق الدخول القطري الى سوق الطاقة العراقية عبر الشراكة مع توتال اينرجي الفرنسية، سيمثل نصرا مهما لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وحكومته الجديدة”، مؤكدةً أن  “دخول قطر سيقلل من اعتماد العراق على الشركات الأجنبية ويشجعها على البقاء في العراق بعد موجة من هجرة الشركات تعرض لها خلال الأعوام الماضية عقب انسحاب اكسون موبيل وشيل وبريتش بتروليوم من البلاد او تقليل حصصهم داخلها بشكل كبير”. واشارت الى أن “المشروع والذي يتعرض للتلكأ منذ توقيعه عام 2021 والذي تسبب أيضا بخلافات سياسية العام الماضي نتيجة لعدم الكشف عن تفاصيله الكاملة بالمقارنة مع تكلفته العالية سيتم تفعيله مرة أخرى خلال زيارة السوداني اليوم الخميس الى باريس بحسب بيان للقصر الرئاسي الفرنسي”.وأوضحت الوكالة أن “شركة قطر اينرجي وتوتال اينرجي الفرنسية، لم تجب على أسئلة رويترز حول المعلومات المتعلقة بالشراكة في المشروع العراقي “الضخم”، فيما اكد مسؤول رفيع المستوى من وزارة النفط العراقية، أن “السلطات في بغداد لا تملك حتى الان معرفة بخطط قطرية لشراء حصة في مشاريع توتال اينرجي العراقية”، بحسب وصفه. وتابعت الوكالة نقلا عن مصدر خاص بها، أن “السوداني وخلال الزيارة الى باريس سيلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة توتال اينجري باتريك بوويان، في محاولة لانهاء تلكؤ المشروع المستمر منذ العام 2021″، مؤكدةً أن “على الرغم من عدم توصل الشركتين القطرية والفرنسية الى اتفاق حتى الان، الا ان مصدرين مطلعين اكدا بان الشراكة ستعلن في وقت قريب”.

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