ريال مدريد يتمسك بالبرازيلي جونيور

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تقرير صحفي اسباني، الثلاثاء، أن ريال مدريد حسم موقفه بشأن مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكرت صحيفة “ماركا”، الاسبانية في تقرير لها اليوم، أن “ريال مدريد يتمسك باستمرار فينيسيوس بالموسم المقبل، حتى في حال التعاقد مع مبابي هذا الصيف”.ولفتت إلى أن “فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعد فينيسيوس جونيور، من الأوراق المستقبلية المهمة للفريق”.واوضحت أن “كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنغي، ينوي الاعتماد على فينيسيوس بشكل أساسي الموسم المقبل، سواء في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن، إذا تم التعاقد مع مبابي”.هذا ويعد فينيسيوس هدفًا ثمينًا لباريس سان جيرمان وليفربول، لكن ريال مدريد حسم الأمر ببقاء اللاعب.وارتبط اسم فينيسيوس بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، في ضوء رغبة الميرنغي في جمع أكبر قدر من الأموال لإبرام صفقة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.