ريال مدريد يجدد عقده مع اللاعب جونيور و بأعلى راتب

ريال مدريد يجدد عقده مع اللاعب جونيور و بأعلى راتب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعطى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إشارة واضحة على أنباء تجديد عقده مع النادي الملكي.ووضع فينيسيوس علامة الإعجاب على أنباء اتفاقه على تجديد عقده مع الميرنجي التي نقلها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا.وكتب فابريزيو رومانو: “توصل ريال مدريد إلى اتفاق كامل مع فينيسيوس جونيور، بشأن توقيع عقد جديد ساري حتى عام 2026”.وأضاف: “تمت الموافقة على العقد الجديد بنسبة 100% في يوليو/تموز المقبل، وسيحصل فينيسيوس على واحد من أفضل الرواتب في الفريق، بالإضافة إلى شرط جزائي يبلغ مليار يورو”.وقالت تقارير إسبانية، إن إدارة الريال سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين، ليصبح ضمن أعلى الرواتب في الفريق.يذكر أن فينيسيوس قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه قريب من التجديد، وأنه سعيد بالتواجد في ريال مدريد ولا يريد الرحيل.

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