ريال مدريد يحقق رقماً قياسياً بالفوز على برشلونة

ريال مدريد يحقق رقماً قياسياً بالفوز على برشلونة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تمكن ريال ريال مدريد، من تحقيق رقم قياسي جديد بعدد مرات الفوز على غريمه الازلي برشلونة، بعد إطاحته به في كلاسيكو الأرض بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس الأربعاء، بالسعودية ضمن الدور نصف النهائي للنسخة الـ 38 من كأس السوبر الإسباني، ليتأهل بذلك إلى المباراة النهائية.وبهذا الفوز وصل نادي ريال مدريد للفوز الـ100 بتاريخ مباريات الكلاسيكو أمام برشلونة خلال 248 لقاءً رسميا، في مقابل 95 انتصارا لبرشلونة، و 43 تعادلا بين الفريقين.كما حقق مدريد الفوز الخامس على التوالى على برشلونة في جميع المسابقات للمرة الثانية في تاريخه، وهي الأولى منذ الانتصارات السبعة المتتالية التي تحققت بين عامي 1962 و1965.  

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