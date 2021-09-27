ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مبابي وهالاند

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مبابي وهالاند
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت تقارير صحفية بريطانية، الاثنين، بان ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الثنائي، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وإيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية، إن “ريال مدريد تواصل بالفعل مع هالاند وممثليه، لكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتى الآن”.واوضحت أنه “من المتوقع أن يتلقى المهاجم النرويجي العديد من العروض، الصيف المقبل، خاصةً أنه يملك شرطًا جزائيًا بقيمة ليست ضخمة (75 مليون يورو)”. 

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