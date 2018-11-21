ريال مدريد يطمح للتعاقد مع إبراهيم دياز

بغداد/شبكة أخبار العراق- افادت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع الموهبة الإسبانية إبراهيم دياز من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية العام القادم.وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال مدريد يريد من إبراهيم دياز عدم تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي والذي ينتهي صيف عام 2019 ويحق له التعاقد مع أى ناد أخر بداية من شهر يناير القادم.وأعدت صحيفة “آس” الإسبانية تقريراً خاصاً، حيث أشارت الصحيفة الصادرة من العاصمة مدريد، أن إتمام صفقة دياز وانتقاله إلى ريال مدريد يعد ضربة موجعة أخرى لنادي برشلونة، والتي من الممكن أن تصبح شبيهه لانضمام أسينسيو للنادي الملكي.وأفادت صحيفة آس أن انضمام أسينسيو إلى ريال مدريد في صيف عام 2014 قادماً من نادي ريال مايوركا كان على حساب رغبة برشلونة الذي أيضاً كان قريباً جداً من التعاقد مع الشاب الإسباني وقتها.وكشفت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد، أن إبراهيم دياز كان على بعد خطوة واحدة للانتقال إلى أكاديمية برشلونة “لاماسيا” في عام 2012 بأوامر من مدربه الحالي بيب جوارديولا المدير الفني لبرشلونة وقتها، ولكن مالك نادي ملجا أوقف الصفقة في اللحظة الأخيرة.وقالت الصحيفة الإنجليزية، أن سبب اهتمام ريال مدريد الإسباني بخدمات إبراهيم دياز، يرجع للإمكانيات الكبيرة التي عليها اللاعب في السن 19 عام.وسجل إبراهيم دياز هدفين لصالح مانشستر سيتي في مرمى فولهام، ليقودهم للصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباو”.