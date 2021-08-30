ريال مديد يقدم عروضا خيالية لضم مبابي لصفوفه

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بالوثيقة..الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستحدث قسماً للنقابات والاتحادات
نائب:معظم مشاريع القوانين سترحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
القنصل الأمريكي في أربيل:ميليشيا الحشد الشعبي وراء تعطيل تنفيذ إتفاق سنجار
العبادي: دعم السيادة هي الحل الأمثل للحفاظ على أمن العراق
وفاة “لطيف نصيف جاسم” وزير الثقافة في العهد الوطني
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ليبيا:الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي في الجزائر يمثل مبادرة استقرار البلاد
اليوم..إنطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة
بايدن يتهم الصين بإخفاء “معلومات حيوية” تتعلق بمنشأ فيروس كورونا
القيادي في الحرس الثوري وزير خارجية إيران: لن نتراجع عن مشروع ثورتنا في المنطقة
تراجع شعبية بايدن إلى 41%
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المالية النيابية:مواد موازنة 2021 نافذة عدا (12) فقرة مطعون بها من قبل الحكومة
صالح:موازنة 2022 ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل
المالية النيابية تدعو إلى تفعيل قانون دائرة الخدمة المدنية لتوحيد الرواتب
وزارة المالية تناقش تخصيصات هيأة التقاعد ضمن موازنة 2022
وزارة الكهرباء:استحداث مركز للطاقة المتجددة
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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