ريفالدو يطالب كومان تصحيح مسار فريق برشلونة

ريفالدو يطالب كومان تصحيح مسار فريق برشلونة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه نجم برشلونة السابق البرازيلي ريفالدو، تحذيرا إلى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، بضرورة تعديل مسار الفريق، وإلا سيتم التضحية به.ويعاني برشلونة من تراجع على صعيد النتائج في الليجا، حيث خسر 4 مباريات من أصل 10، كما مُني بهزيمة كبيرة في دوري الأبطال أمام يوفنتوس، بثلاثية نظيفة.وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية، “إذا لم تتحسن الأمور، سيكون كومان هو أول الأشخاص المغادرين لبرشلونة”.وأضاف، “في كرة القدم، اللوم الأكبر يقع على عاتق المدرب، والضغوطات في برشلونة كبيرة للغاية، خصوصا إذا استمرت الأمور على حالها الآن، ورغم أن النادي يمر بظروف صعبة للغاية، سيتم توجيه اللوم إلى كومان”.وتابع ريفالدو، “الفترة المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لكومان، والطريقة لمعرفة القيمة الحقيقية لبرشلونة”.وأوضح ريفالدو، “ما يجب على كومان فعله وضع كامل تركيزه في تطوير مستوى الفريق حتى شهر شباط المقبل، استعدادًا للمنافسة الحقيقية عندما يستأنف دوري الأبطال من جديد”. 

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