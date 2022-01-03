ريكاني:الكرد سيعانون في بغداد بسبب قلة المتحدثين باللغة العربية

ريكاني:الكرد سيعانون في بغداد بسبب قلة المتحدثين باللغة العربية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، الاثنين، أن الكرد سيعانون من ازمة التمثيل والمشاركة في بغداد بسبب قلة المتحدثين باللغة العربية.وقال ريكاني في تغريدة على صفحته بتويتر ، إنه “قريبًا سوف يعاني الكرد من ازمة التمثيل والمشاركة في بغداد بسبب قلة المتحدثين باللغة العربية ناهيك عن فهم الثقافة”.وأضاف، أنه “بات من الضروري تخصيص مقاعد في الجامعات العراقية لطلبة اقليم كردستان استثناءً من كل الشروط وتحمل تكاليف معيشتهم وبالعكس ايضاً”.

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