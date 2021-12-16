ريكاني لمسؤولي العراق:عيب وعار عليكم تنفذون قرارات الخارج

ريكاني لمسؤولي العراق:عيب وعار عليكم تنفذون قرارات الخارج
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب بارزاني  بنكين ريكاني، الخميس،معيب على مسؤولي العراق أن يكونوا دمى شطرنج بيد الخارج وفرض القرارات عليهم وكأنهم عبيد، وذكر ريكاني في تغريدة له “تدخلات خارجية لتسمية كبار المسؤولين العراقيين”. وأضاف “والله عيب على كل عراقي يقبل املاءات خارجية كافي.. اصنعوا قراركم الوطني باستقلالية وانظروا الى مصالح بلدكم وشعبكم الذي يعاني من ماسي”. وتابع “ليكن قراركم عراقي وتحملوا مسؤولياتكم تجاه كل الشعب وكل شبر بامانة وعدالة وانصاف.. عيب”.

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