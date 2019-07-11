ريواس فائق رئيسة برلمان كردستان

ريواس فائق رئيسة برلمان كردستان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر (شبكة أخبار العراق)، السيرة الذاتية لرئيسة برلمان كردستان ريواس فائق التي انتخبت الخميس 11 تموز 2019 خلفاً لفالا فريد.

الاسم: ريواس فائق حسن

الحالة الاجتماعية: متزوجة

الولادة: 1977 كلار ـ السليمانية

حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون المدني وقانون الاستثمار

عملت في اللجان البرلمانية التالية:

ـ لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية

ـ لجنة الشؤون القانونية

ـ عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني

عملت في الوظائف التالية:

ـ محققة عدلية في محكمة دربنديخان

ـ مسؤولة القسم القانوني في المعهد التنكنيكي في السليمانية

ـ  استاذة جامعية في الجامعة التقنية في السليمانية

ـ عضو الدورة الرابعة لبرلمان كردستان

ـ انتخبت يوم الخميس 11 تموز 2019، وباغلبية الاصوات رئيسا لبرلمان كردستان.

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