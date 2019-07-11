ريواس فائق رئيسة برلمان كردستان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر (شبكة أخبار العراق)، السيرة الذاتية لرئيسة برلمان كردستان ريواس فائق التي انتخبت الخميس 11 تموز 2019 خلفاً لفالا فريد. الاسم: ريواس فائق حسن الحالة الاجتماعية: متزوجة الولادة: 1977 كلار ـ السليمانية حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون المدني وقانون الاستثمار عملت في اللجان البرلمانية التالية: ـ لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية ـ لجنة الشؤون القانونية ـ عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني عملت في الوظائف التالية: ـ محققة عدلية في محكمة دربنديخان ـ مسؤولة القسم القانوني في المعهد التنكنيكي في السليمانية ـ استاذة جامعية في الجامعة التقنية في السليمانية ـ عضو الدورة الرابعة لبرلمان كردستان ـ انتخبت يوم الخميس 11 تموز 2019، وباغلبية الاصوات رئيسا لبرلمان كردستان.