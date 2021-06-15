زادة:العراق وإيران بلداً واحداً وزيارة قاآني إلى بغداد كالذي يزور محافظة ضمن بلده

زادة:العراق وإيران بلداً واحداً وزيارة قاآني إلى بغداد كالذي يزور محافظة ضمن بلده
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت إيران، اليوم الثلاثاء، موقفاً بشأن زيارة قائد قوة “القدس” التابعة للحرس الثوري، العميد اسماعيل قاآني، الى العراق.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، في الرد على سؤال حول العلاقات الايرانية العراقية: “العراق وإيران علاقاتهما بمستوى دولة واحدة “.وأضاف خطيب زادة: “سيتم ان شاء الله تعالى خلال زيارة وزير الثقافة العراقي الى إيران توقيع اتفاقية في مجال التعاون الثقافي والإعلامي”.وفي الرد على سؤال حول تواجد الجيش التركي في شمال العراق قال: “اننا نعتقد بان الحكومة المركزية في العراق لها القدرة والامكانية الكاملة للتصدي للتهديدات بطبيعة الحال ينبغي اجراء المزيد من التنسيقات وان يتم تفهم هواجس الحكومة التركية في هذا الصدد من قبل الحكومة العراقية ليتم ان شاء الله حل وتسوية القضية في مسيرة مشتركة بين بغداد وانقرة.”.وتابع: “نحن نجري مفاوضات مسهبة مع انقرة وبغداد حيث ينبغي الاخذ بالنظر هواجس تركيا واعتبارات بغداد في إطار حزمة واحدة”.وحول الغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق، قال خطيب زادة، ان “قرار الحكومة يتضمن الغاء التأشيرات حتى 45 يوما وبصورة مشروطة اي ان يتم العمل بالمقابل من قبل الحكومة العراقية. الاصدقاء العراقيون يرغبون بهذا الامر الا انه بحاجة الى مصادقة البرلمان”.وبشأن زيارة قائد قوة “القدس” التابعة للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني الى العراق قال خطيب زادة، إن “هذه الزيارة هي زيارة طبيعية كالذي يزور محافظة ضمن بلده “.

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