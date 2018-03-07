زاده:إنتاج الصواريخ الباليستية تضاعف ثلاثة مرات

زاده:إنتاج الصواريخ الباليستية تضاعف ثلاثة مرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال قائد سلاح الجو فضاء التابع للحرس الثوري الايراني العميد امير علي حاجي زاده، الاربعاء، ان انتاج البلاد من الصواريخ قد تضاعف 3 مرات”.وقال أمیر علي حاجي زاده، في كلمة القاها خلال مراسم مهرجان الجندي في طهران اليوم الاربعاء، ان “المدافعين عن تطوير الصناعات الدفاعية في البلاد باتوا اكثر من السابق رغم مناهضة الاعداء ومؤامرات الاستكبار”.وأكد ان “الحكومة ومجلس الشورى {البرلمان} والجميع لديهم موقف موحد حيال الترسانة الصاروخية لاسيما الصواريخ الباليستية”.

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