زاده:الدفاع الجوي المشترك بين العراق وإيران يؤكد على أنهما بلداً واحداً

زاده:الدفاع الجوي المشترك بين العراق وإيران يؤكد على أنهما بلداً واحداً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني امير علي حاجي زاده ،السبت، ان العلاقات الجيدة بين طهران وبغداد هي شوكة في عيون الأعداء وهما حالة واحدة، مؤكدا استعداد ايران لدعم قوات الدفاع الجوي العراقي وفق مذكرة الدفاع الجوي المشترك بين البلدين.وذكرت وكالة “مهر” للأنباء، ان”العميد حاجي زادة  اشار لدى استقباله قائد قوات الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن جبار عبيد كاظم حسن الدراجي الى دعم  واسناد القوة الجوفضائية للحرس الثوري للعراق في مواجهة داعش”. واضاف، ان “هذه القوة وقفت الى جانب العراق حكومة وشعبا في الايام الاولى لحرب العراق على داعش والجماعات التكفيرية  ودعمت في تلك الايام المصيرية الحشد الشعبي عبر ارسال الطائرات  وفتح دورات تاهيلية مكثفة للطيارين العراقيين وتقديم الدعم اللوجستي وصيانة الطائرات على مدى اربع سنوات”.واشار زاده الى ان “الحشد الشعبي برهن بدوره مدى حبه لايران وارتباطه به  خلال كارثة السيول الاخيرة في ايران وكذلك مسيرات الاربعين الحسينية”، مؤكدا ان” هذه العلاقات المتميزة اليوم باتت شوكة في اعين اميركا والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية في المنطقة.

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